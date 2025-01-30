Задержаны офицеры одной из военных частей на Донетчине — за кражу топлива

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали и предъявили подозрение трем офицерам одной из воинских частей Донецкой области, причастным к хищению топлива.



«Командир батальона материального обеспечения, его заместитель и офицер штаба батальона указывали в документах завышенные показатели использования воинской частью горючего и смазочных материалов. Полученные таким образом "излишки" продавали, а деньги делили между собой», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



Сотрудники бюро задокументировали случаи хищения топлива в период с сентября 2024 года по январь текущего. По информации следствия, фигуранты ежемесячно продавали не менее 10 тонн топлива и смазочных материалов. Точный объем украденного и сумма ущерба будут установлены в ходе расследования.



На данный момент правоохранители провели девять обысков в местах проживания и служебных помещениях военных. В ходе следственных действий изъяты денежные средства, 8 тонн топлива, документы, подтверждающие незаконную деятельность, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и черновые записи.



Организатору преступной схемы — командиру батальона материального обеспечения, а также двум его сообщникам предъявлено подозрение в хищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 410 УК Украины). Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет лишения свободы.



Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога: для организатора сумма составила 908 400 грн, для одного из его подельников — 605 600 грн, для другого — 423 920 грн.



Расследование продолжается, правоохранители устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности и круг всех причастных лиц.