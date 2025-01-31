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На закрытом заседании Верховной Рады разгласили гостайну, СБУ проводит проверку — СМИ

31 января 2025, 16:57

На закрытом заседании Верховной Рады разгласили гостайну, СБУ проводит проверку — СМИ

Служба безопасности Украины открыла производство в связи с разглашением государственной тайны во время закрытого заседания Верховной Рады. Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на пресс-службу СБУ.

«28 января 2025 года следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну, со стороны лиц, которым эти сведения были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины», —  сказали в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется по ч.2 ст.328 Уголовного кодекса Украины.

Подробности о том, кого подозревают не сообщаются.

«Украинская правда» сообщила, что производство открыто после того, как в СМИ были опубликованы слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова на закрытой встрече в Верховной Раде.

Так, «Украинская правда» опубликовала материал, в котором говорилось о том, что на закрытой встрече руководителей парламентских фракций и представителей военного командования Буданов отметил, что при отсутствии до лета серьезных переговоров об окончании войны могут запуститься опасные для Украины процессы.

«Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины…», — приводит его цитату издание.

В Главном управлении разведки Украины после выхода материала заявили, что их руководитель не говорил об угрозах для существования Украины.

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