Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На закритому засіданні Верховної Ради розголосили держтаємницю, СБУ проводить перевірку — ЗМІ

31 січня 2025, 16:57

На закритому засіданні Верховної Ради розголосили держтаємницю, СБУ проводить перевірку — ЗМІ

Служба безпеки України відкрила провадження у зв'язку з розголошенням державної таємниці під час закритого засідання Верховної Ради. Про це пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на пресслужбу СБУ.

«28 січня 2025 року слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, з боку осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, з грифом секретно, засідання Верховної Ради України», — сказали у відомстві.

Досудове розслідування триває та здійснюється за ч.2 ст.328 Кримінального кодексу України.

«Українська правда» повідомила, що провадження відкрито після того, як у ЗМІ було опубліковано слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді.

Так, «Українська правда» опублікувала матеріал, у якому йшлося про те, що на закритій зустрічі керівників парламентських фракцій і представників військового командування Буданов зазначив, що за відсутності до літа серйозних переговорів про закінчення війни можуть запуститися небезпечні для України процеси.

«Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України...», — наводить його цитату видання.

У Головному управлінні розвідки України після виходу матеріалу заявили, що їхній керівник не говорив про загрози для існування України.

Дивіться також:

ТЕГИ

Організації
СБУ
Інше
державна таємниця

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:08
Окупанти у захопленому Маріуполі продають однокімнатні квартири за майже 80 тисяч доларів
14:15
У Горлівці 11 людей постраждали від обстрілу, пошкоджено 4 медустанови та автобус
11:25
Маріуполь: криза з бездомними собаками, загроза сказу та дефіцит вакцин
11:06
У зруйнованій Попасній на Луганщині залишилося 250 жителів: населення міста скоротилося у 80 разів – ОВА
23:30
Головне за день: Лінія фронту за 7 км від Костянтинівки. Удар по Сумах
22:25
Окупована Горлівка відправила до Росії багатомільйонний подарунок, але дорогою його могли вкрасти
10:09
В окупованому Луганську знищують трамвайне сполучення – ОВА
08:59
В окупованому Донецьку понад 1000 абонентів залишаються без світла
23:18
Головне за день: Військова допомога США для України припинена? Майже весь центр Покровська зруйновано
22:58
В окупованій Горлівці обстріляно відділення «МНС»
16:11
«Символ окупації»: у Маріуполі на площі загарбники зводять монумент із гербом РФ
15:30
На підприємствах під контролем «ЛНР» накопичилися мільйонні борги із зарплат
13:48
На окупованій Донеччині росіяни заманюють дітей до проросійських організацій, а потім тримають там погрозами — «Жовта стрічка»
11:13
В окупованому Хрустальному на Луганщині загорілося транспортне депо: вогонь знищив автобуси, постраждав водій
08:25
Армія РФ захопила Велику Новосілку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: У РФ презентували «військовий підручник історії». Люди виходять із Покровська пішки
20:11
На окупованій Луганщині жителі кількох міст залишаться без води: це понад 170 000 людей – ОВА
14:44
У Маріуполі почали зникати пенсіонери, а до їхніх квартир заселяються нові власники — Андрющенко
23:00
Головне за день: Росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас. У ГУР спростували слова Буданова
21:38
На окупованій Донеччині «судитимуть» полоненого громадянина Колумбії: він воював у ЗСУ за Красногорівку
усі новини
18:35
У Торецьку знищено штурмову групу окупантів
18:06
Навіщо потрібна система відеоспостереження? (реклама)
18:05
Росія утримує щонайменше 18 журналістів із Криму — правозахисниця
17:38
Прифронтовий Покровськ виділив із бюджету 267 тисяч гривень — хто отримає ці гроші
17:16
Війська РФ знову окупували Новомлинськ на Харківщині: у DeepState заявили, що це проблема для ЗСУ
17:07
Російська армія вдарила по будинку на Чернігівщині: постраждав чоловік
16:57
На закритому засіданні Верховної Ради розголосили держтаємницю, СБУ проводить перевірку — ЗМІ
16:46
Трамп не хоче допомагати Україні та не бачить її в НАТО — WP
16:42
«Майже впритул»: у поліції розповіли, наскільки близько до Мирнограда знаходиться російська армія
16:35
В Україні допустили до експлуатації вітчизняний БпАК «Громило»
16:11
Війська КНДР вивели з Курської області після великих втрат — NYT
16:08
Окупанти у захопленому Маріуполі продають однокімнатні квартири за майже 80 тисяч доларів
15:43
Велика пожежа сталася у Будьонівському районі Донецька увечері 30 січня
15:31
«Один постійний великий бій»: на Покровському напрямку інтенсивність співставна з атаками на всьому фронті
15:20
РФ дистанційно мінує Херсонщину: знешкоджено 11 боєприпасів
14:46
ЗСУ знищили командний пункт угруповання військ «Курськ» ЗС РФ у російському Рильську
14:39
Війська РФ вдарили по Покровську: поранено чоловіка
14:35
Велика Британія виділить Україні понад 100 млрд грн на ППО і ремонтні бази
14:27
Фінляндія передасть Україні новий пакет допомоги майже на 200 млн євро
14:15
У Горлівці 11 людей постраждали від обстрілу, пошкоджено 4 медустанови та автобус
усі новини
ВІДЕО
Мирноград. Фото: кадр із відео «Майже впритул»: у поліції розповіли, наскільки близько до Мирнограда знаходиться російська армія
31 січня, 16:42
Увечері 30 січня у Будьонівському районі Донецька виникла сильна пожежа. Фото: МНС РФ Велика пожежа сталася у Будьонівському районі Донецька увечері 30 січня
31 січня, 15:43
Внаслідок ранкового обстрілу окупованої Горлівки постраждали 11 людей У Горлівці 11 людей постраждали від обстрілу, пошкоджено 4 медустанови та автобус
31 січня, 14:15
Танк ЗСУ знищив укріплення окупантів. Фото: кадр із відео Танк ЗСУ влучним пострілом знищив укріплення окупантів на Покровському напрямку
31 січня, 13:21
Удар по мінометній позиції росіян на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська знищили озброєння, піхоту та укриття росіян на Краматорському напрямку: відео
31 січня, 11:46
У Маріуполі криза з бездомними собаками. Фото: кадр із відео Маріуполь: криза з бездомними собаками, загроза сказу та дефіцит вакцин
31 січня, 11:25

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір