На закритому засіданні Верховної Ради розголосили держтаємницю, СБУ проводить перевірку — ЗМІ

Служба безпеки України відкрила провадження у зв'язку з розголошенням державної таємниці під час закритого засідання Верховної Ради. Про це пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на пресслужбу СБУ.



«28 січня 2025 року слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, з боку осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, з грифом секретно, засідання Верховної Ради України», — сказали у відомстві.



Досудове розслідування триває та здійснюється за ч.2 ст.328 Кримінального кодексу України.



«Українська правда» повідомила, що провадження відкрито після того, як у ЗМІ було опубліковано слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді.



Так, «Українська правда» опублікувала матеріал, у якому йшлося про те, що на закритій зустрічі керівників парламентських фракцій і представників військового командування Буданов зазначив, що за відсутності до літа серйозних переговорів про закінчення війни можуть запуститися небезпечні для України процеси.



«Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України...», — наводить його цитату видання.



У Головному управлінні розвідки України після виходу матеріалу заявили, що їхній керівник не говорив про загрози для існування України.



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