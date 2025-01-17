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Пятеро украинцев на Донетчине перестанут перед судом за госизмену — они воевали против ВСУ

17 января 2025, 18:50

Пятеро украинцев на Донетчине перестанут перед судом за госизмену — они воевали против ВСУ

В Донецкой области прокуратура сообщила о подозрении 6 мужчинам, которые воевали в составе войск РФ против ВСУ на Донбассе.

Пятерым украинцам сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационизме. Они воевали с 2014 по 2022 годы. Выполняли военные задачи на Покровском, Северодонецком и Бахмутском направлениях. Также несли караульную службу, устанавливали броню и защиту от БПЛА на технику.

Еще одному мужчине инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участие в террористической организации. Он — россиянин. В 2014 году прибыл в Краматорск для участия в боевых действиях против ВСУ. 2024 году он подписал контракт на военную службу отбывая наказание за умышленное убийство.

Ранее в Донецкой области суд заключил в тюрьму 11 человек, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. Осенью этого года украинские защитники взяли боевиков в плен.

В Донецкой области еще 10 украинцев, вступивших в ряды оккупационной российской армии, предстанут перед судом.

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