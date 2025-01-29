За госизмену осужден еще один сотрудник следственного изолятора в Донецкой области

В Донецкой области заочно осужден экс-правоохранитель, который нарушает права заключенных в захваченном Мариупольском следственном изоляторе. Как сообщили в прокуратуре Донетчины, за государственную измену на 15 лет тюрьмы осужден бывший сотрудник правоохранительных органов.



В 2022 году сотрудник Мариупольского следственного изолятора перешел на сторону оккупантов.



«Осужденный добровольно занял должность в фейковом учреждении, незаконно подчиненном «государственной службе исполнения наказаний министерства юстиции ДНР». Он нарушает права заключенных, ведь некоторые из них уже должны были быть подвергнуты суду или освобождены, однако вынужденно находились под стражей. В помещении на момент оккупации содержались 353 человека», — рассказали в прокуратуре.



Мужчина находится в розыске. Также он лишен специального звания майора внутренней службы.

Ранее в Донецкой области прокуратура сообщила о подозрении 6 мужчинам, которые воевали в составе войск РФ против ВСУ на Донбассе.