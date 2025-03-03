ВСУ провели контратаки по флангам в районе Торецка

Украинские военные силами малых штурмовых групп провели ряд успешных контратак на флангах в районе Торецка. Об этом сообщает телеграм-канал RST.
В Генеральном штабе уточнили, что на Торецком направлении российские войска совершили 14 атак в районах Торецка и Щербиновки. Бои продолжаются.
Также по данным аналитического проекта DeepState, в самом городе Силам обороны Украины противостоит 9-я отдельная мотострелковая бригада РФ.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 350 человек, а общее число уничтоженных и раненых оккупантов достигло 878 070.
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