Войска РФ ударили по полигону ВСУ на Днепропетровщине, есть погибшие: Драпатый назначил проверку

Российская армия ударила по полигону на Днепропетровщине. Фото: Википедия

Российские оккупанты 1 марта нанесли ракетный удар по полигону в Днепропетровской области, на котором находились украинские военнослужащие. В результате обстрела есть погибшие и раненые, о точном количестве не сообщают. Об этом передали в пресс-службе Сухопутных войск.



«1 марта одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало целью вражеского ракетного удара. К сожалению, есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении.



Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий подтвердил удар по полигону и объявил о независимой проверке с участием военной контрразведки.



По его словам, военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования.



«Я буду требовать самого сурового наказания. Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто «затягивает» военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а притесняя подчиненных, — все они позорят Вооруженные силы Украины», — отметил он.



Отметим, в российских СМИ 2 марта появилась информация про удар армии РФ по полигону «Новомосковский» возле села Черкасское на Днепропетровщине.