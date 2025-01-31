Прифронтовой Покровск выделил из бюджета 267 тысяч гривен — кто получит эти деньги

Власти Покровской громады выделили из местного бюджета материальную помощь 12 жителям.



Комиссия по вопросам предоставления единовременной материальной помощи гражданам рассмотрела 12 заявок на первом в этом году заседании. Комиссия приняла решение о предоставлении помощи всем заявителям. Общая сумма выделенных средств составила 267 280 гривен.



Половина из обратившихся получит помощь на лечение онкозаболеваний — 97 тысяч гривен. Еще 4 человека обратились за помощью, связанной с военной службой. Двое попросили деньги на установку памятников своим родным, которые защищали Украину.

В 2025 году из бюджета Покровской громады на нужды Сил обороны запланировано более 100 миллионов гривен. Эти расходы будут передаваться в виде субвенций по запросу воинских частей.



Ранее мы писали, что из бюджета Кураховской громады в 2024 году было выделено более 100 миллионов гривен для укрепления обороны и безопасности. Эти средства пошли на покупку техники, оборудования, а также на другие необходимые ресурсы для нашей обороны и поддержания общественной безопасности.