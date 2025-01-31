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Войска РФ ударили по Покровску: ранен мужчина

31 января 2025, 14:39

Войска РФ ударили по Покровску: ранен мужчина

Оккупационные войска РФ 31 января атаковали Покровск Донецкой области. В результате удара пострадал мужчина. Об этом сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, передает «Суспільне. Донбас».

По ее словам, удар произошел в 10:00, каким оружием была произведена атака — неизвестно. Пострадал 40-летний мужчина.

«У него диагностирована минно-взрывная травма. Пострадавшему оказана медицинская помощь», — отметила Медведева.

Ранее мы писали, что город Краматорск Донецкой области 31 января утром снова подвергся российскому удару

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