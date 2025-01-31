Прифронтовий Покровськ виділив із бюджету 267 тисяч гривень — хто отримає ці гроші

Влада Покровської громади виділила з місцевого бюджету матеріальну допомогу 12 мешканцям.



Комісія з питань надання одноразової матеріальної допомоги громадянам розглянула 12 заявок на першому засіданні цього року. Комісія ухвалила рішення щодо надання допомоги всім заявникам. Загальна сума виділених коштів становила 267 280 гривень.



Половина з тих, хто звернувся, отримає допомогу на лікування онкозахворювань — 97 тисяч гривень. Ще 4 особи звернулися по допомогу, пов'язану з військовою службою. Двоє попросили гроші на встановлення пам'ятників своїм рідним, які захищали Україну.

2025 року з бюджету Покровської громади на потреби Сил оборони заплановано понад 100 мільйонів гривень. Ці витрати передаватимуться у вигляді субвенцій на запит військових частин.



Раніше ми писали, що з бюджету Курахівської громади у 2024 році було виділено понад 100 мільйонів гривень для зміцнення оборони та безпеки. Ці кошти пішли на купівлю техніки, обладнання, а також інші необхідні ресурси для нашої оборони та підтримки громадської безпеки.