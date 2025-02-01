На Полтавщине задержан мужина, застреливший сотрудника ТЦК

В Полтавской области задержали мужчину, напавшего на военного ТЦК. Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского областного ТЦК и СП.



По данным полиции нападавший выстрелил в военнослужащего Полтавского РТЦК из ружья, завладел его автоматом и вместе с соучастником скрылся с места происшествия.

«Благодаря оперативным действиям правоохранителей нападающий и призванный военнослужащий уже задержаны, оружие найдено. Правоохранительными органами возбуждены соответствующие уголовные дела, продолжаются следственные действия», — сообщил Полтавский областной ТЦК.



Ранее неизвестный застрелил военнослужащего на автозаправочной станции в городе Пирятин во время сопровождения военнообязанных в учебный центр.



Стрелявшему грозят от 8 до 15 лет тюрьмы. Это 40-летний житель Полтавщины. У него есть сообщник — 36-летний житель Полтавы. Он также задержан. По месту жительства мужчин нашли оружие.