Трамп разочарован Путиным, но «договариваться с Москвой проще»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести переговоры с Россией по мирному урегулированию в Украине, поскольку, по его словам, у РФ «есть все карты».



«Прямо сейчас они (РФ, — ред.) бомбят к черту Украину. Мне, откровенно говоря, труднее иметь дело с Украиной. Но у них есть все карты», — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.



Говоря о российских обстрелах Украины, он отметил, что Владимир Путин «делает то, что сделал бы любой другой» в условиях войны. По мнению Трампа, «он хочет, чтобы это остановилось и урегулировалось».



Трамп также выразил мнение, что в переговорах с Москвой может быть легче достичь соглашения, несмотря на всю сложность ситуации: «В терминах окончательного соглашения, возможно, будет легче иметь дело с Москвой, что странно, но у них есть карты. Они могут это сделать, мы пытаемся помочь им. А Украина должна принять мяч и выполнить свою работу».



На вопрос о том, верит ли он Владимиру Путину, когда тот говорит о желании мира, Трамп ответил: «Да... Я ему верю».



Ранее в пятницу Трамп выразил разочарование действиями России, которая продолжает обстреливать Украину, несмотря на посреднические усилия США, и пригрозил новыми санкциями, если атаки не прекратятся.



Он также назвал вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины «легким делом», но подчеркнул, что в первую очередь стремится завершить войну: «Прежде чем я даже подумаю об этом, я хочу урегулировать войну, завершить ее».



Говоря о подходе Европы, Трамп отметил, что его приоритеты отличаются, добавив: «Что касается вопроса о безопасности, то это самая легкая часть. Самое сложное — это решить (вопрос завершения боевых действий, — ред.)».



Трамп также подтвердил, что с нетерпением ждет предстоящей встречи в Саудовской Аравии, где, по его словам, он «пытается помочь Украине», но при этом отметил: «Они должны взяться за дело, чтобы выполнить работу».



Кроме того, Трамп выразил сомнения в том, что Украина действительно хочет мирного урегулирования: «Если они не хотят урегулировать конфликт, мы уходим», — подчеркнул он, добавив, что «пытается остановить смерть».



Он также предупредил, что ситуация может привести к «Третьей мировой войне», если конфликт не будет урегулирован.



Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу на разных уровнях ведется активная работа с командой Трампа.



«Сегодня весь день на разных уровнях продолжается более интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков — тематика понятна: мир как можно быстрее, безопасность как можно надежнее. Украина настроена максимально конструктивно», — заявил Зеленский в вечернем обращении.



Он также анонсировал интенсивные переговоры на следующей неделе в Украине, Европе и США.