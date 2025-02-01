На Полтавщині затримано чоловіка, який застрелив співробітника ТЦК

На Полтавщині затримали чоловіка, який напав на військового ТЦК. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.



За даними поліції, нападник вистрілив у військовослужбовця Полтавського РТЦК із рушниці, заволодів його автоматом і разом із співучасником втік з місця події.

«Завдяки оперативним діям правоохоронців нападника та покликаного військовослужбовця вже затримано, зброю знайдено. Правоохоронними органами порушено відповідні кримінальні справи, тривають слідчі дії», — повідомив Полтавський обласний ТЦК.



Раніше невідомий застрелив військовослужбовця на автозаправній станції у місті Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру.



Той, хто стріляв, загрожують від 8 до 15 років в'язниці. Це 40-річний мешканець Полтавщини. Має спільника — 36-річного жителя Полтави. Його також затримано. За місцем проживання чоловіків знайшли зброю.