Полицейские могут проверять военнообязанных без ТЦК, но не мобилизовать их. Фото: кадр из видео

Полицейские могут проводить рейды военнообязанных без сотрудников ТЦК, однако правоохранители не могут мобилизовывать их. Об этом рассказала заместитель начальника ТЦК и СП Киева майор Лариса Козак.



Представители ТЦК, в свою очередь, могут без полицейских проводить мобилизацию, хотя без полицейских тяжело проверить, находится ли правонарушитель в розыске.



Также сотрудники ТЦК не могут проводить административное задержание и доставку и не имеют права проводить мероприятия по административному воздействию на военнослужащего.

Напомним, в Верховной Раде Украины предлагали расформировать ТЦК и создать из них боевые бригады.