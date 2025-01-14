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Полицейские могут проверять военнообязанных без ТЦК, но не мобилизовать их

14 января 2025, 12:45

Полицейские могут проверять военнообязанных без ТЦК, но не мобилизовать их

Полицейские могут проверять военнообязанных без ТЦК, но не мобилизовать их. Фото: кадр из видео Полицейские могут проверять военнообязанных без ТЦК, но не мобилизовать их. Фото: кадр из видео

Полицейские могут проводить рейды военнообязанных без сотрудников ТЦК, однако правоохранители не могут мобилизовывать их. Об этом рассказала заместитель начальника ТЦК и СП Киева майор Лариса Козак.

Представители ТЦК, в свою очередь, могут без полицейских проводить мобилизацию, хотя без полицейских тяжело проверить, находится ли правонарушитель в розыске.

Также сотрудники ТЦК не могут проводить административное задержание и доставку и не имеют права проводить мероприятия по административному воздействию на военнослужащего.

Напомним, в Верховной Раде Украины предлагали расформировать ТЦК и создать из них боевые бригады.

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