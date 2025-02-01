Документальный фильм о событиях под Бахмутом получил международную награду

Полнометражный документальный фильм «2000 метров до Андреевки» Мстислава Чернова получил режиссерскую награду Международного фестиваля независимого кино Sundance Film Festival в программе World Cinema Documentary.



Фильм рассказывает о задаче украинского взвода во время контрнаступления 2023 года — преодолеть хорошо укрепленный километр леса, чтобы освободить село Андреевка от российских войск.



Село расположено в 10 км от Бахмута, до полномасштабного вторжения в нем проживало 77 человек. Тогда Украине удалось выбить российские войска из села, однако через некоторое время они снова его захватили.



Это вторая награда Мстислава Чернова на Sundance — в 2023 году он получил приз зрительских симпатий за «20 Дней в Мариуполе».