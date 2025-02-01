Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Документальный фильм о событиях под Бахмутом получил международную награду

01 февраля 2025, 16:45

Документальный фильм о событиях под Бахмутом получил международную награду

Полнометражный документальный фильм «2000 метров до Андреевки» Мстислава Чернова получил режиссерскую награду Международного фестиваля независимого кино Sundance Film Festival в программе World Cinema Documentary.

Фильм рассказывает о задаче украинского взвода во время контрнаступления 2023 года — преодолеть хорошо укрепленный километр леса, чтобы освободить село Андреевка от российских войск.

Село расположено в 10 км от Бахмута, до полномасштабного вторжения в нем проживало 77 человек. Тогда Украине удалось выбить российские войска из села, однако через некоторое время они снова его захватили.

Это вторая награда Мстислава Чернова на Sundance — в 2023 году он получил приз зрительских симпатий за «20 Дней в Мариуполе».

ТЕГИ

Прочее
документальный фильм
Люди
Мстислав Чернов

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Росармия уже рядом с Мирноградом. РФ снова оккупировали Новомлынск
22:20
«ДНР» заявила о 12 раненых жителях оккупированной Донетчины
19:30
«ДНР» незаконно отправила жителя Донецка в колонию на 13 лет
16:08
Оккупанты в захваченном Мариуполе продают однокомнатные квартиры за почти 80 тысяч долларов
14:15
В Горловке 11 человек пострадали от обстрела, повреждены 4 медучреждения и автобус
11:25
Мариуполь: кризис с бездомными собаками, угроза бешенства и дефицит вакцин
11:06
В разрушенной Попасной на Луганщине осталось 250 жителей: население города сократилось в 80 раз – ОВА
23:30
Главное за день: Линия фронта в 7 км от Константиновки. Удар по Сумам
22:25
Оккупированная Горловка отправила в Россию многомиллионный подарок, но по дороге его могли украсть
10:09
В оккупированном Луганске уничтожают трамвайное сообщение – ОВА
08:59
В оккупированном Донецке более 1000 абоненто остаются без света
23:18
Главное за день: Военная помощь США для Украины приостановлена? Почти весь центр Покровска разрушен
22:58
В оккупированной Горловке под обстрел попало отделение «МЧС»
16:11
«Символ оккупации»: в Мариуполе на площади захватчики возводят монумент с гербом РФ
15:30
На предприятиях под контролем «ЛНР» накопились миллионные долги по зарплатам
13:48
На оккупированной Донетчине россияне заманивают детей в пророссийские организации, а затем держат там угрозами — «Жовта стрічка»
11:13
В оккупированном Хрустальном на Луганщине загорелось транспортное депо: огонь уничтожил автобусы, пострадал водитель
08:25
Армия РФ захватила Великую Новоселку в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: В РФ презентовали «военный учебник истории». Люди выходят из Покровска пешком
20:11
На оккупированной Луганщине жители нескольких городов останутся без воды: это более 170 000 человек – ОВА
все новости
18:36
В Покровске под российским огнем погиб мужчина, еще один — ранен
16:45
Документальный фильм о событиях под Бахмутом получил международную награду
15:20
В Полтаве под завалами жилого дома ищут людей, число жертв растет
14:00
В Киеве задержали львовянку, которая готовила теракт против СБУ
13:20
На Полтавщине задержан мужина, застреливший сотрудника ТЦК
11:34
По Донетчине оккупанты нанесли более 4 тысяч ударов за сутки
10:48
Российский удар по Харькову: число жертв выросло
09:55
Удар по жилому дому в Полтаве: есть погибшие, спасатели разбирают завалы
09:29
В Донецкой области и других регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
08:59
Пострадали Запорожье, Полтава, Харьков, Херсон: последствия массированной атаки РФ
08:30
За сутки на Донетчине ранены 3 человека
00:04
Количество пострадавших в Одессе после ракетного удара РФ увеличилось до семи
23:32
Армия РФ продвинулась под Курахово и Великой Новоселкой - Deepstate
23:01
Российский удар по Одессе: в эпицентре были иностранные дипломаты
23:00
Главное за день: Росармия уже рядом с Мирноградом. РФ снова оккупировали Новомлынск
22:20
«ДНР» заявила о 12 раненых жителях оккупированной Донетчины
21:06
РФ ударила по центру Одессы: последствия
20:33
Долгий путь: из оккупации выехали еще двое детей
19:30
«ДНР» незаконно отправила жителя Донецка в колонию на 13 лет
18:35
В Торецке уничтожена штурмовая группа оккупантов
все новости
ВИДЕО
Мирноград. Фото: кадр из видео «Почти вплотную»: в полиции рассказали, насколько близко к Мирнограду находится российская армия
31 января, 16:42
Вечером 30 января в Буденновском районе Донецка полыхал сильный пожар. Фото: МЧС РФ Крупный пожар произошел в Буденновском районе Донецка вечером 30 января
31 января, 15:43
В результате утреннего обстрела оккупированной Горловки пострадали 11 человек В Горловке 11 человек пострадали от обстрела, повреждены 4 медучреждения и автобус
31 января, 14:15
Танк ВСУ уничтожил укрепления оккупантов. Фото: кадр из видео Танк ВСУ точным выстрелом уничтожил укрепления оккупантов на Покровском направлении
31 января, 13:21
Удар по минометной позиции россиян на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили вооружение, пехоту и укрытия россиян на Краматорском направлении: видео
31 января, 11:46
В Мариуполе кризис с бездомными собаками. Фото: кадр из видео Мариуполь: кризис с бездомными собаками, угроза бешенства и дефицит вакцин
31 января, 11:25

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор