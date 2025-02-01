Документальний фільм про події під Бахмутом отримав міжнародну нагороду

Повнометражний документальний фільм «2000 м до Андріївки» Мстислава Чернова отримав режисерську нагороду Міжнародного фестивалю незалежного кіно Sundance Film Festival у програмі World Cinema Documentary.



Фільм розповідає про завдання українського взводу під час контрнаступу 2023 року — подолати добре укріплений кілометр лісу, щоб звільнити село Андріївка від російських військ.



Село розташоване за 10 км від Бахмута, до повномасштабного вторгнення в ньому проживало 77 осіб. Тоді Україні вдалося вибити російські війська із села, проте за деякий час вони знову його захопили.



Це друга нагорода Мстислава Чернова на Sundance — 2023 року він отримав приз симпатій глядачів за «20 Днів у Маріуполі».