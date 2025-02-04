Россияне дронами охотятся на жителей и их автомобили в Покровске: только за неделю шесть погибших – ГВА

Местная жительница в Покровске. Фото: Покровская ГВА

В городе Покровск Донецкой области ситуация ухудшается. Об этом в комментарии «Суспільному» сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, российские военные уже не первую неделю FPV-дронами охотятся конкретно на местных жителей и их автомобили.



«У нас только шесть погибших за прошедшую неделю, четыре раненых. Мы видим, что враг охотится на наших жителей. Въезд в город опасен, передвигаться по городу опасно», – отметил Добряк.

Напомним, что в Покровске стало больше мест, куда не доезжают спасатели и эвакуационные авто. Людям приходится выходить пешком.