Росіяни дронами полюють на жителів та їхні автомобілі у Покровську: лише за тиждень шість загиблих – МВА

Місцева жителька у Покровську. Фото: Покровська МВА

У місті Покровськ на Донеччині ситуація погіршується. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, російські військові вже не перший тиждень FPV-дронами полюють безпосередньо на місцевих жителів та їхні автомобілі.



«У нас тільки шість загиблих за минулий тиждень, чотири поранених. Ми бачимо, що ворог полює на наших жителів. В'їзд у місто небезпечний, пересуватися по місту небезпечно», – зазначив Добряк.

Нагадаємо, що в Покровську побільшало місць, куди не доїжджають рятувальники та евакуаційні авто. Людям доводиться виходити пішки.