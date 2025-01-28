У Покровську побільшало місць, куди не доїжджають рятувальники та евакуаційні авто: людям доводиться виходити пішки – МВА

Покровськ. Фото: Покровська міська військова адміністрація

У місті Покровськ Донецької області за останній тиждень побільшало місць, куди не можуть проїхати ДСНС та евакуаційні автомобілі. Про це повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, на евакуацію мешканцям таких районів доводиться виходити пішки.



«Є деякі проблемні ділянки, куди не доїжджають ні наші фахівці, ні ДСНС, ні евакуація. Потрібно виходити пішки», – наголосив начальник МВА.

Нагадаємо, що російські війська просунулися на Покровському напрямку.