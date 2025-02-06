Таисию Повалий будут судить за коллаборационизм: её имущество конфисковано

Прокуратура передала в суд дело экс-депутатки от «Партии регионов», обвиняемой в коллаборационизме и оправдании российской агрессии. Она с 2014 года живёт в РФ, в 2023-м по данным обвинения, получила российское гражданство, поддерживает Кремль и участвует в пропагандистских мероприятиях.

Судя по фото на сайте винницкой прокуратуры, речь идёт о певице Таисии Повалий. Она — народная артистка Украины, в 2012 году была избрана депутаткой от «Партии регионов». После Революции Достоинства уехала в Россию, где продолжила карьеру и открыто поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины.

По решению суда её имущество в Украине конфисковано. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.



Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении Таисии Повалий в феврале прошлого 2024 года.