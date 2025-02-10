Российская армия накапливает силы для активных штурмов Часов Яра – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

На прошлой неделе слишком активных действий российские войска не проводили в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, россияне проводили 4-5 штурмовых действий в сутки.



«Основные усилия – это сосредоточить какое-то количество личного состава, сконцентрировать, увеличить количество, по возможности накапливать в разных частях города для продолжения активных штурмовых действий. То есть сейчас идет период накопления и сосредоточения по возможности на подходах к Часов Яру и перегруппировки в самом городе для осуществления в дальнейшем штурмовых действий. Какой-то бронированной техники на прошлой неделе противник не применял», – рассказал Запорожец.

Напомним, что украинские танки уничтожили здание с российской пехотой в Донецкой области.