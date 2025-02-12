США передали Україні перший драфт угоди про партнерство — у ньому йдеться про корисні копалини

Україна отримала від США перший проєкт угоди про партнерство і має намір якнайшвидше завершити її узгодження та підписання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



«Ми говорили про корисні копалини... Я знаю, що нашій команді передали перший драфт цього відповідного документа про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда опрацювала цей документ. Цей документ ми отримали сьогодні, ми... зробимо все, щоб наші команди могли справді дуже швидко домовитися та підписати цей документ», — сказав Зеленський після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессантом.



Президент наголосив, що важливо детально вивчити зміст угоди до або під час Мюнхенської безпекової конференції, щоб закріпити домовленості на відповідних рівнях.



Скотт Бессант підтвердив, що документ є частиною подальших гарантій підтримки України з боку США, а також, що це є «важливим сигналом російському керівництву, що ми стоїмо разом» в економічній співпраці з Україною.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість обміну рідкісноземельних металів України на подальшу військову та фінансову допомогу.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не хоче «дарувати» Заходу свої запаси, але пропонує взаємовигідну співпрацю, до того ж США мають отримати пріоритетний доступ до родовищ.



Україна ще не розпочала ґрунтовного видобутку рідкісноземельних металів — це дорогі процеси, які потребують багатомільйонних інвестицій. Але дослідження вказують на великий потенціал можливого їхнього видобутку.



Окрім цього, значна частина родовищ рідкісноземельних елементів знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Чи може це стати передумовою можливої деокупації східних територій України — розбиралися «Новини Донбасу».