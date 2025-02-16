В результате удара по Покровску поврежден жилой дом

Оккупационные войска 15 февраля нанесли удар по частному сектору Покровска Донецкой области. Известно, что поврежден частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской областной военной администрации.



«Около 11:00 произошел артобстрел северо-западной части г. Покровск, в результате которого повреждено 1 частное домовладение», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала.



Других чрезвычайных происшествий в городе и громаде не зафиксировано.



Ранее мы писали, что за 14 февраля войска РФ ранили 1 жителя Донецкой области — в Новодмитровке.