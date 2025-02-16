Внаслідок удару по Покровську пошкоджено житловий будинок

Окупаційні війська 15 лютого завдали удару по приватному сектору Покровська Донецької області. Відомо, що пошкоджено будинок. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської обласної військової адміністрації.
«Близько 11:00 стався артобстріл північно-західної частини м. Покровськ, внаслідок якого пошкоджено 1 приватне домоволодіння», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що інформація про постраждалих не надходила.
Інших надзвичайних подій у місті та громаді не зафіксовано.
Раніше ми писали, що за 14 лютого війська РФ поранили 1 жителя Донецької області — у Новодмитрівці.
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