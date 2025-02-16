Внаслідок удару по Покровську пошкоджено житловий будинок

Окупаційні війська 15 лютого завдали удару по приватному сектору Покровська Донецької області. Відомо, що пошкоджено будинок. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської обласної військової адміністрації.



«Близько 11:00 стався артобстріл північно-західної частини м. Покровськ, внаслідок якого пошкоджено 1 приватне домоволодіння», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що інформація про постраждалих не надходила.



Інших надзвичайних подій у місті та громаді не зафіксовано.



Раніше ми писали, що за 14 лютого війська РФ поранили 1 жителя Донецької області — у Новодмитрівці.