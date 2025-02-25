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Морпехи 810-й бригады РФ пытаются избежать отправки в Курск

25 февраля 2025, 08:50

Морпехи 810-й бригады РФ пытаются избежать отправки в Курск

Месторасположение морпехов 810-й бригады РФ. Фото: АТЕШ Месторасположение морпехов 810-й бригады РФ. Фото: АТЕШ

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты из Севастополя массово ищут способы перевода в другие подразделения, опасаясь отправки в Курскую область, где российская армия несет значительные потери. Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».

По словам источников, среди военных распространились слухи, что шансы вернуться живыми оттуда крайне малы, что только усиливает панику в рядах личного состава.

Некоторые военнослужащие уже вступили в ряды «АТЕШ» и передают разведывательные данные. Особое внимание привлекает командование бригады, которое, по отзывам подчиненных, пренебрежительно относится к личному составу, принуждает к штурмам и боится саботажа.

Часть бойцов 810-й ОБрМП готовит «сюрпризы» для своего руководства, которые они намерены реализовать в ближайшее время.

Ранее агент движения сопротивления «АТЕШ», находящийся в рядах армии РФ, провел успешную диверсию в 344-м радиотехническом полку (в/ч 30986 ВКС РФ).

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