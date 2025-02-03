Один из командиров 810-й бригады РФ погиб, атакуя позиции ВСУ на фургоне УАЗ-452

Один из командиров 810-й бригады РФ погиб в Курской области. Фото: кадр из видео

В Курской области ликвидировали командира 3-го взвода 3-го батальона 810-й бригады морской пехоты РФ. Видео опубликовал телеграм-канал WarArchive.



Отмечается, что командира 3-го взвода отправился на штурм украинских позиций на фургоне УАЗ-452.



«Результат очевиден — командира больше нет», — говорится в сообщении.



На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 12 атак противника, враг нанес 383 артиллерийских обстрела, из них два — из реактивных систем залпового огня.



Также российские войска осуществили 33 авиационных удара, сбросив 43 КАБа.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек.