Один из командиров 810-й бригады РФ погиб, атакуя позиции ВСУ на фургоне УАЗ-452

В Курской области ликвидировали командира 3-го взвода 3-го батальона 810-й бригады морской пехоты РФ. Видео опубликовал телеграм-канал WarArchive.
Отмечается, что командира 3-го взвода отправился на штурм украинских позиций на фургоне УАЗ-452.
«Результат очевиден — командира больше нет», — говорится в сообщении.
На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 12 атак противника, враг нанес 383 артиллерийских обстрела, из них два — из реактивных систем залпового огня.
Также российские войска осуществили 33 авиационных удара, сбросив 43 КАБа.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях