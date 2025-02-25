Морпіхи 810-ї бригади РФ намагаються уникнути відправки в Курськ

Місце розташування морпіхів 810-ї бригади РФ. Фото: АТЕШ

Військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти із Севастополя масово шукають способи переведення до інших підрозділів, побоюючись відправки в Курську область, де російська армія зазнає значних втрат. Про це повідомляє рух опору «АТЕШ».



За словами джерел, серед військових поширилися чутки, що шанси повернутися живими звідти вкрай малі, що тільки посилює паніку в лавах особового складу.



Деякі військовослужбовці вже вступили до лав «АТЕШ» і передають розвідувальні дані. Особливу увагу привертає командування бригади, яке, за відгуками підлеглих, зневажливо ставиться до особового складу, примушує до штурмів і боїться саботажу.



Частина бійців 810-ї ОБрМП готує «сюрпризи» для свого керівництва, які вони мають намір реалізувати найближчим часом.

Раніше агент руху опору «АТЕШ», який перебуває в лавах армії РФ, провів успішну диверсію в 344-му радіотехнічному полку (в/ч 30986 ВКС РФ).