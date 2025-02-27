Жителя Кропивницкого подозревают в госизмене за шпионаж в пользу РФ

СБУ задержала подозреваемого в измене. Фото: Офис Генпрокурора

В Кропивницком задержали мужчину, который передавал врагу данные о стратегических объектах. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.



По данным следствия, подозреваемый согласился сотрудничать с представителем ФСБ РФ, информируя его о расположении военных госпиталей, больниц, принимающих раненых военнослужащих, и их электроподстанций.



Как установило расследование, агентом оказался 30-летний местный безработный, который искал «быстрые заработки» в телеграм-каналах.



После дистанционной вербовки он разведывал локации основных энергогенерирующих объектов и собирал данные об их техническом состоянии и охране.



Мужчину задержали во время фотографирования территории воинской части. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Расследование продолжается.