Жителя Кропивницького підозрюють у держзраді за шпигунство на користь РФ

У Кропивницькому затримали чоловіка, який передавав ворогу дані про стратегічні об'єкти. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
За даними слідства, підозрюваний погодився співпрацювати з представником ФСБ РФ, інформуючи його про розташування військових госпіталів, лікарень, які приймають поранених військовослужбовців, та їхніх електропідстанцій.
Як встановило розслідування, агентом виявився 30-річний місцевий безробітний, який шукав «швидкі заробітки» в телеграм-каналах.
Після дистанційного вербування він розвідував локації основних енергогенеруючих об'єктів і збирав дані про їхній технічний стан та охорону.
Чоловіка затримали під час фотографування території військової частини. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Розслідування триває.
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