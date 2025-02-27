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Жителя Кропивницького підозрюють у держзраді за шпигунство на користь РФ

27 лютого 2025, 10:13

Жителя Кропивницького підозрюють у держзраді за шпигунство на користь РФ

СБУ затримала підозрюваного у зраді. Фото: Офіс Генпрокурора СБУ затримала підозрюваного у зраді. Фото: Офіс Генпрокурора

У Кропивницькому затримали чоловіка, який передавав ворогу дані про стратегічні об'єкти. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний погодився співпрацювати з представником ФСБ РФ, інформуючи його про розташування військових госпіталів, лікарень, які приймають поранених військовослужбовців, та їхніх електропідстанцій.

Як встановило розслідування, агентом виявився 30-річний місцевий безробітний, який шукав «швидкі заробітки» в телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування він розвідував локації основних енергогенеруючих об'єктів і збирав дані про їхній технічний стан та охорону.

Чоловіка затримали під час фотографування території військової частини. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Розслідування триває.

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