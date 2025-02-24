СБУ задержала двух агенток РФ, корректировавших удары по ВСУ на Донетчине

Двое агенток РФ помогали с ударами по ВСУ на Донетчине. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух агенток ФСБ, которые помогали российским войскам наносить удары по украинским защитникам в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Первая задержанная — 47-летняя жительница поселка Дачное. Она передавала координаты позиций ВСУ на Покровском направлении, включая станции радиоэлектронной борьбы и артиллерийские огневые точки. Полученные данные она пересылала российскому куратору через анонимный чат.



Вторая агентка — 44-летняя жительница поселка Ильиновка. Она передавала врагу информацию о укрепрайонах и маршрутах перемещения украинских войск вблизи Часового Яра, помогая штурмовым группам оккупантов.



У обеих задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с ФСБ. Им сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Женщинам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала двух российских агентов, причастных к теракту у здания ТЦК в Каменце-Подольском 5 февраля.