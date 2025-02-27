Дело экс-главы Донецкой ОВА Павла Кириленко: кто внес 30 миллионов гривен залога – расследование

Экс-глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: ДОВА

Залог в размере 30 миллионов гривен за главу Антимонопольного комитета Украины и бывшего начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, обвиняемого в незаконном обогащении, внесла компания, бенефициарным совладельцем которой является бизнесмен Эдуард Мкртчан. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта «Схемы».



Журналисты выяснили, что эта и другие компании Мкртчана, в частности, принимают участие в государственных закупках и аукционах, соблюдение правил конкуренции во время проведения которых контролирует АМКУ. Так, филиал Антимонопольного комитета сейчас рассматривает дело в отношении одной из фирм Мкртчана из-за возможных антиконкурентных действий.



Кириленко в комментарии «Схемам» заявил, что название компании, внесшей за него 30 миллионов гривен, «слышит впервые», но подтвердил, что знаком с самим бизнесменом. Вопрос журналистов о том, просил ли он Мкртчана внести за него залог, Кириленко назвал «провокационным» и оставил без ответа. В свою очередь Мкртчан заявил, что внести залог за Кириленко было его инициативой, а сделал он это, потому что давно с ним дружит. Он также заверил, что не обращался к главе АМКУ с просьбой посодействовать в решении бизнес-вопросов.



В распоряжении «Схем» есть платежная инструкция от 28 августа 2024 года – в тот день Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ и САП о взятии Кириленко под стражу и определил меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов гривен и обязательства носить электронный браслет.



Согласно документу, в тот же день, 28 августа, эти деньги за Кириленко внесла компания ООО «Керамет». Согласно данным реестра юридических лиц, владельцем этой компании почти на 75% числится ООО «Астрелла Кэпитал», конечным бенефициарным владельцем которой является бизнесмен Эдуард Мкртчан.

Напомним, что в декабре 2024 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Его обвиняют в незаконном обогащении на 72,1 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации. Как установило следствие, в 2020-2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя Донецкой ОВА, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.