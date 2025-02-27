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Справа ексголови Донецької ОВА Павла Кириленка: хто вніс 30 мільйонів гривень застави – розслідування

27 лютого 2025, 11:24

Справа ексголови Донецької ОВА Павла Кириленка: хто вніс 30 мільйонів гривень застави – розслідування

Ексголова Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: ДОВА Ексголова Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: ДОВА

Заставу у розмірі 30 мільйонів гривень за голову Антимонопольного комітету України та колишнього начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, обвинуваченого у незаконному збагаченні, внесла компанія, бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту «Схеми».

Журналісти з'ясували, що ця та інші компанії Мкртчана, зокрема, беруть участь у державних закупівлях та аукціонах, дотримання правил конкуренції під час проведення яких контролює АМКУ. Так, філія Антимонопольного комітету зараз розглядає справу стосовно однієї з фірм Мкртчана через можливі антиконкурентні дії.

Кириленко в коментарі «Схемам» заявив, що назву компанії, яка внесла за нього 30 мільйонів гривень, «чує вперше», але підтвердив, що знайомий із самим бізнесменом. Питання журналістів про те, чи просив Мкртчана внести за нього заставу, Кириленко назвав «провокаційним» і залишив без відповіді. Своєю чергою Мкртчан заявив, що внести заставу за Кириленка було його ініціативою, а зробив він це, бо давно з нею дружить. Він також запевнив, що не звертався до голови АМКУ з проханням посприяти у вирішенні бізнес-питань.

У розпорядженні «Схем» є платіжна інструкція від 28 серпня 2024 року – того дня Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання НАБУ та САП про взяття Кириленка під варту та визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів гривень та зобов'язання носити електронний.

Згідно з документом, того ж дня, 28 серпня, ці гроші за Кириленка внесла компанія ТОВ «Керамет». За даними реєстру юридичних осіб, власником цієї компанії майже на 75% вважається ТОВ «Астрелла Кепітал», кінцевим бенефіціарним власником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Його звинувачують у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації. Як встановило слідство, у 2020-2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОВА, придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

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