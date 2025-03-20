Вибух у Рівному: що відомо

У центрі Рівного стався вибух, на місці інциденту працюють співробітники Національної поліції та СБУ.

За попередньою інформацією, близько 13:40 на вулиці Київській в автомобілі здетонував саморобний вибуховий пристрій. Машина знаходилася поряд з одним із торгівельно-розважальних центрів міста.

Внаслідок вибуху постраждали водій та пасажир — їх госпіталізували.

На місці події працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Поліція проводить обстеження території, встановлюються обставини події та особи, які причетні до інциденту.