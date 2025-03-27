Європа готується до війни: країни посилюють армію та ППО

Країни Європи активно переозброюються і готуються до можливого протистояння з Росією, повідомляє німецьке видання BILD.
Військовий історик Зьонке Найтцель з університету Потсдама попереджає, що літо 2025 року може стати «останнім мирним літом для німців».
На його думку, Володимир Путін може атакувати країни Балтії, тому підготовка до можливої ескалації має розпочатися вже зараз.
На тлі стурбованості новою адміністрацією Дональда Трампа, яка закликає європейців самостійно забезпечувати свою обороноздатність, країни ЄС значно збільшують військові витрати.
У Європі також посилюється оборонне співробітництво. Понад 20 країн беруть участь у програмі Sky Shield, спрямованій на координацію систем ППО і закупівлю озброєнь для захисту повітряного простору. Німеччина, Франція, Італія та Польща розпочали спільну розробку нової крилатої ракети в рамках проєкту Elsa.
«Європа нарешті прокидається. Окремих заходів уже недостатньо, тому створюються спільні оборонні ініціативи. Це не паніка — це необхідність», - підкреслює Найтцель.
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