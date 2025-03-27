Європа готується до війни: країни посилюють армію та ППО

Країни Європи активно переозброюються і готуються до можливого протистояння з Росією, повідомляє німецьке видання BILD.



Військовий історик Зьонке Найтцель з університету Потсдама попереджає, що літо 2025 року може стати «останнім мирним літом для німців».



На його думку, Володимир Путін може атакувати країни Балтії, тому підготовка до можливої ескалації має розпочатися вже зараз.

На тлі стурбованості новою адміністрацією Дональда Трампа, яка закликає європейців самостійно забезпечувати свою обороноздатність, країни ЄС значно збільшують військові витрати.

Німеччина інвестує мільярди євро в модернізацію Бундесверу, закупівлю нових танків і дронів, а також відновлення бункерів.

інвестує мільярди євро в модернізацію Бундесверу, закупівлю нових танків і дронів, а також відновлення бункерів. Польща планує збільшити армію до 500 тисяч осіб і розглядає розміщення американської ядерної зброї (проте Вашингтон поки що не підтверджує таку можливість).

планує збільшити армію до 500 тисяч осіб і розглядає розміщення американської ядерної зброї (проте Вашингтон поки що не підтверджує таку можливість). Швеція, яка нещодавно вступила до НАТО, закуповує ракети Taurus і поширює серед громадян інструкції на випадок війни.

У Європі також посилюється оборонне співробітництво. Понад 20 країн беруть участь у програмі Sky Shield, спрямованій на координацію систем ППО і закупівлю озброєнь для захисту повітряного простору. Німеччина, Франція, Італія та Польща розпочали спільну розробку нової крилатої ракети в рамках проєкту Elsa.



«Європа нарешті прокидається. Окремих заходів уже недостатньо, тому створюються спільні оборонні ініціативи. Це не паніка — це необхідність», - підкреслює Найтцель.