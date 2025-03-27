Украинские пилоты сбили пять разведдронов на Новопавловском направлении

На Новопавловском направлении сбили в небе 5 вражеских БПЛА-разведчиков. Фото: скриншот

Пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем сбили пять российских БПЛА-разведчиков типа Zala на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«Вражеские беспилотники, которые в разное время пытались вести воздушную разведку позиций наших защитников обнаружили в небе операторы батальона беспилотных систем. Благодаря умелым действиям пилотов дронов, российские БПЛА были сбиты и больше не будут летать в нашем небе и не будут вести воздушную разведку наших позиций на том направлении», — говорится в сообщении.



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