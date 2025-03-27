Українські пілоти збили п`ять розвіддронів на Новопавлівському напрямку

Пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем збили п'ятьох російських БПЛА-розвідників типу Zala на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».
«Ворожі безпілотники, які в різний час намагалися вести повітряну розвідку позицій наших захисників виявили у небі оператори батальйону безпілотних систем. Завдяки вмілим діям пілотів дронів, російські БПЛА були збиті та більше не літатимуть у нашому небі і не вестимуть повітряну розвідку наших позицій на тому напрямку», — йдеться у повідомленні.
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