Українські пілоти збили п`ять розвіддронів на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку збили у небі 5 ворожих БПЛА-розвідників. Фото: скріншот

Пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем збили п'ятьох російських БПЛА-розвідників типу Zala на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«Ворожі безпілотники, які в різний час намагалися вести повітряну розвідку позицій наших захисників виявили у небі оператори батальйону безпілотних систем. Завдяки вмілим діям пілотів дронів, російські БПЛА були збиті та більше не літатимуть у нашому небі і не вестимуть повітряну розвідку наших позицій на тому напрямку», — йдеться у повідомленні.



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