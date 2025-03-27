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Українські пілоти збили п`ять розвіддронів на Новопавлівському напрямку

27 березня 2025, 17:42

Українські пілоти збили п`ять розвіддронів на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку збили у небі 5 ворожих БПЛА-розвідників. Фото: скріншот На Новопавлівському напрямку збили у небі 5 ворожих БПЛА-розвідників. Фото: скріншот

Пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем збили п'ятьох російських БПЛА-розвідників типу Zala на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».

«Ворожі безпілотники, які в різний час намагалися вести повітряну розвідку позицій наших захисників виявили у небі оператори батальйону безпілотних систем. Завдяки вмілим діям пілотів дронів, російські БПЛА були збиті та більше не літатимуть у нашому небі і не вестимуть повітряну розвідку наших позицій на тому напрямку», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що сталося загострення ситуації на фронті поблизу міста Лиман на Донеччині.

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