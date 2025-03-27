Зеленский: Условия соглашения о полезных ископаемых постоянно меняются

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время не планирует визит в Соединенные Штаты. По его словам, в этом сейчас нет необходимости, тем более что условия по проектам сотрудничества в сфере полезных ископаемых еще не окончательно согласованы.



«Пока что в Вашингтон не собираюсь ехать, потому что нет такого вопроса на повестке дня. Второе, мы имеем очень много этих договоров о полезных ископаемых. И поэтому я хотел бы к этому относиться не теоретически, а практически: когда будет конечная версия от США того или иного договора, очередного, потому что постоянно меняются условия», — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи лидеров, посвященной поддержке Украины и вопросам европейской безопасности.



Он уточнил, что сейчас украинская и американская стороны продолжают проработку формата этих соглашений.



«Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу полное соглашение, а полное соглашение требует детального изучения», — отметил президент, добавив, что подобные документы проходят юридическую проработку и подлежат ратификации в парламенте.



«То есть сначала юристы работали над одним соглашением, потом над вторым, в конце концов договорились о рамочном соглашении», — пояснил он.



Зеленский подчеркнул, что говорить о каком-либо конкретном соглашении преждевременно: «Пока очень рано говорить о соглашении, вариант которого неоднократно менялся».

При этом он дал понять, что Украина заинтересована в продолжении партнерства с США.



«Но я не хотел бы, чтобы было ощущение у США, что Украина против в целом. Мы постоянно давали позитивные сигналы, мы — за сотрудничество с США. Мы не хотим давать никаких сигналов, чтобы побудить США останавливать украинскую помощь или останавливать обмен разведданными. Для нас важно все это сохранить, и поэтому мы конструктивно действуем ежедневно», — сказал Зеленский.

Ожидалось, что в ходе встречи Владимир Зеленского с Дональдом Трампом 28 февраля стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми. Однако сделка была поставлена на паузу. Теперь же консультации продолжаются.