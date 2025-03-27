Зеленський: Умови угоди про корисні копалини постійно змінюються

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом не планує візиту до Сполучених Штатів. За його словами, в цьому зараз немає потреби, тим більше, що умови щодо проєктів співробітництва у сфері корисних копалин ще не остаточно узгоджені.



«Поки що до Вашингтона не збираюся їхати, бо немає такого питання на порядку денному. Друге, ми маємо дуже багато цих договорів про корисні копалини. І тому я хотів би до цього ставитись не теоретично, а практично: коли буде кінцева версія від США того чи іншого договору, чергового, бо постійно змінюються умови», — сказав Зеленський на пресконференції після зустрічі лідерів, присвяченої підтримці України та питанням європейської безпеки.



Він уточнив, що зараз українська та американська сторони продовжують опрацювання формату цих угод.



«Америка зараз змінює ці правила і пропонує відразу повну угоду, а повна угода вимагає детального вивчення», — зазначив президент, додавши, що подібні документи проходять юридичне опрацювання і підлягають ратифікації в парламенті.



«Тобто спочатку юристи працювали над однією угодою, потім над другою, зрештою домовилися про рамкову угоду», — пояснив він.



Зеленський підкреслив, що говорити про якусь конкретну угоду передчасно: «Поки що дуже рано говорити про угоду, варіант якої неодноразово змінювався».

При цьому він дав зрозуміти, що Україна зацікавлена у продовженні партнерства із США.



«Але я не хотів би, щоб було відчуття США, що Україна проти загалом. Ми постійно давали позитивні сигнали, ми за співпрацю зі США. Ми не хочемо давати жодних сигналів, щоб спонукати США зупиняти українську допомогу чи зупиняти обмін розвідданими. Для нас важливо все це зберегти і тому ми конструктивно діємо щодня», — сказав Зеленський.

Очікувалося, що під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом 28 лютого сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами. Однак угоду було поставлено на паузу. Тепер консультації тривають.