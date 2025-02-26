Трамп подтвердил визит Зеленского в США и анонсировал соглашение о полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп сообщил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США подтвержден. В ходе встречи стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми.



«У нас очень хорошо идут дела с Россией, с Украиной. Президент Зеленский приедет в пятницу, это уже подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое будет очень большим соглашением», — заявил Трамп во время заседания кабинета министров.



По его словам, документ будет касаться редкоземельных минералов и других ресурсов.



«Как вы знаете, нам нужно около 350 миллиардов долларов, Европе — 100 миллиардов долларов, а это большая разница, поэтому нам нужно втрое больше, и все же это очень важно для всех», — добавил он.



Президент США вновь отметил, что рассчитывает на активизацию европейских стран и раскритиковал предыдущую американскую администрацию за созданные экономические трудности.



«Мы смогли заключить соглашение, по которому мы получим наши деньги обратно, и мы получим много денег в будущем. Я думаю, что это правильно, потому что наши налогоплательщики не должны оплачивать счета, и они не должны оплачивать счета больше, чем платят европейцы, так что все было решено. Мы довольны этим», — подчеркнул Трамп.