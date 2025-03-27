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Голова військової адміністрації окупованого Курахового заробив на посаді 1,7 млн грн за рік

27 березня 2025, 21:34

Голова військової адміністрації окупованого Курахового заробив на посаді 1,7 млн грн за рік

Голова військової адміністрації окупованого Курахового заробив на посаді 1,7 млн грн за рік

За минулий рік дохід Начальника Курахівської військової адміністрації Романа Падуна зріс на майже півмільйона гривень, і зараз становить 1 мільйон 734 тисячі гривень. Про це стало відомо з декларації Падуна, опублікованої на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, що 11 січня російські війська заявили, що окупували Курахове. У місті, де ще тривали бої, лишалося близько 300 людей. Наразі Курахове повністю окуповане. Вулиці міста вкриті уламками зруйнованих будівель, а мешканці не мають ні світла, ні доступу до інтернету. 

Місячний дохід Романа Падуна складає 145 тисяч гривень, це майже 3,5 тис. доларів.

Дружина очільника Курахівської ВА Наталя Падун у 2024 році заробила лише 109 тисяч гривень. Це на 16 тисяч гривень менше ніж у 2023 році. Заробітну плату вона отримувала від комунального підприємства «Міська служба єдиного замовника», яке займається наданням в оренду нерухомого майна. Також Романом Падуном задекларовано грошові активи сумою 250 тисяч гривень готівкою.

А ось перелік об’єктів нерухомого майна в родині Падунів, в порівнянні з минулим роком, не змінився. Дачний будинок, площею 149,4 м², та будинок завгоспу в селі Щурове, вартістю 460 тисяч та 20 тисяч гривень відповідно. А також, дві земельні ділянки по 750 м² кожна, все в тому ж селі Щурове. Все куплене перед початком повномасштабного російського вторгнення. 

Як і в декларації за 2023 рік, рухоме майно, транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права та нематеріальні активи відсутні. 




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