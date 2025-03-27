Голова військової адміністрації окупованого Курахового заробив на посаді 1,7 млн грн за рік

За минулий рік дохід Начальника Курахівської військової адміністрації Романа Падуна зріс на майже півмільйона гривень, і зараз становить 1 мільйон 734 тисячі гривень. Про це стало відомо з декларації Падуна, опублікованої на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.



Нагадаємо, що 11 січня російські війська заявили, що окупували Курахове. У місті, де ще тривали бої, лишалося близько 300 людей. Наразі Курахове повністю окуповане. Вулиці міста вкриті уламками зруйнованих будівель, а мешканці не мають ні світла, ні доступу до інтернету.



Місячний дохід Романа Падуна складає 145 тисяч гривень, це майже 3,5 тис. доларів.



Дружина очільника Курахівської ВА Наталя Падун у 2024 році заробила лише 109 тисяч гривень. Це на 16 тисяч гривень менше ніж у 2023 році. Заробітну плату вона отримувала від комунального підприємства «Міська служба єдиного замовника», яке займається наданням в оренду нерухомого майна. Також Романом Падуном задекларовано грошові активи сумою 250 тисяч гривень готівкою.



А ось перелік об’єктів нерухомого майна в родині Падунів, в порівнянні з минулим роком, не змінився. Дачний будинок, площею 149,4 м², та будинок завгоспу в селі Щурове, вартістю 460 тисяч та 20 тисяч гривень відповідно. А також, дві земельні ділянки по 750 м² кожна, все в тому ж селі Щурове. Все куплене перед початком повномасштабного російського вторгнення.



Як і в декларації за 2023 рік, рухоме майно, транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права та нематеріальні активи відсутні.







