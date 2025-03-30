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У прифронтовому Родинському постраждав один цивільний внаслідок атаки армії РФ

30 березня 2025, 08:20

У прифронтовому Родинському постраждав один цивільний внаслідок атаки армії РФ

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 29 березня, обстріляла прифронтове місто Родинське Покровської громади Донецької області. Одна людина постраждала. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 29 березня росіяни поранили 1 жителя Донецької області: у Родинському», — зазначив він.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3121 особа, отримали поранення — 6882. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що в окупованому Луганську постраждала територія заводу «Трансмаш» під час атаки дронів у ніч проти 29 березня.

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