США та Україна провели перші переговори про новий варіант угоди про метали — ЗМІ

Україна та США провели перші переговори про новий варіант угоди про корисні копалини. Про це повідомляє видання «Суспiльне».

Зазначається, що представники Києва та Вашингтона «провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини» 28 березня, повідомило виданню джерело в офісі президента України.

За його словами, робота між командами за участю юристів продовжується.

«Україна готова продовжувати працювати над нею (угодою)», — сказало джерело.

США раніше у березні передали Україні новий варіант угоди про корисні копалини. Пропозиція американської сторони зводиться до того, що угода торкнеться всіх природних ресурсів України, а США отримають контроль над інвестиціями в українську інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Київ не визнаватиме боргом військову допомогу США, як про це йдеться у варіанті угоди. Також Україна не підписуватиме угоду, якщо це загрожуватиме вступу країни до ЄС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у ніч проти 31 березня, що, на його думку, Зеленський хоче вийти з угоди про корисні копалини. Трамп пообіцяв президентові України «великі проблеми», якщо це станеться.