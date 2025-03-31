Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ

Глава Кремля Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу до армії РФ. З 1 квітня по 15 липня росіяни планують призвати 150 тисяч солдатів.
Відповідний указ було опубліковано на офіційному порталі правових актів РФ.
У документі зазначається, що під призов підпадають громадяни РФ віком від 18 до 30 років.
Як пише російський телеграм-канал ЧТД, нинішній призов до армії стане наймасовішим з 2016 року, коли до лав армії РФ залучили 155 000 осіб. З того часу розмір кількості призову лише знижувався.
Зазначається, що причиною цього могло стати збільшення максимального віку призовників з 27 до 30 років.
Під час торішнього осіннього призову, указ про який Путін підписав наприкінці вересня 2023 року, до лав армії РФ призвали 130 тисяч громадян РФ.
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