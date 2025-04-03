Українські війська знищили бронетехніку та піхоту ЗС РФ під Покровськом

Знищена російська бронетехніка на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

3-тя бригада оперативного призначення «Спартан» НГУ знищила бронетехніку, укриття та піхоту російської армії на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Для знищення російських цілей українські бійці використовували FPV-дрони.



«Противник безуспішно намагається штурмувати позиції Сил оборони України на Покровському напрямку. Окупанти малими групами піхоти намагаються наблизитись до українських позицій. Загарбники постійно шукають шпарини в українській обороні, щоб просунутися вперед, шукають укриття, щоб накопичити сили», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ знищили російські танки на Лиманському напрямку.