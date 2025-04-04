У Дніпрі вибухнув автомобіль: постраждали чиновник та його дружина

Чиновник та його дружина постраждали під час вибуху автомобіля у Дніпрі сьогодні вранці. Фото: Нацполіція України

Повідомлення про вибух автомобіля надійшло до правоохоронних органів Дніпропетровської області близько 07:40, повідомили у Національній поліції України.

Відомство не уточнює, де саме стався вибух, але видання «РБК-Україна» стверджує, що йдеться про Дніпро.

Зазначається, що водій автомобіля — місцевий чиновник — і його дружина зазнали поранень. Їхні імена не називаються.

За даними джерела «Української правди» у правоохоронних органах, постраждав голова Лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрій Федько.

Що спричинило вибух, не повідомляється. З'ясовуються всі обставини події.