У Луганську транспортний колапс: мости закрито, затори зростають

За одинадцять років окупації росіяни не вклали жодного рубля в інфраструктуру Луганська. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Вони не зробили б цього і в найближчому майбутньому, якби не почали виникати аварійні ситуації. Наприклад, на мостах міста. Кожен із трьох мостів в одному з районів можна було б ремонтувати по черзі, але окупанти перекрили їх майже одночасно. Тим самим вони самі влаштували транспортний колапс і показують, що тільки за їхньою вказівкою він може припинитися», — написав Лисогор.



Як альтернативу запропоновано одну понтонну переправу з одностороннім рухом. З ранку до обіду машини можуть рухатися в бік центру Луганська, після обіду — у зворотному напрямку.



При цьому протягом доби всього три години допускається поперемінний рух транспорту. Весь інший час кілька районів міста фактично залишаються ізольованими.

Раніше росіяни закрили на в'їзд і прифронтове місто Сватове в окупованій частині Луганської області.