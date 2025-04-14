Майбутній канцлер Німеччини готовий передати далекобійні ракети Taurus Україні — DW

Дальнобійна ракета Taurus. Фото: Military News

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий постачати Україні німецько-шведські далекобійні ракети Taurus, які можуть знадобитися ЗСУ для знищення сухопутних зв'язків між Росією та анексованим Кримом.

Водночас політик зазначив, що українська армія протягом трьох років «тільки реагує», але має отримати можливість «визначати те, що відбувається».

Про свої наміри щодо збройної допомоги Україні він розповів під час програми Caren Miosga на телеканалі ARD увечері 13 квітня.

Коли політика запитали про можливість постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus, він відповів, що завжди був згоден з такою ідеєю, однак є одна умова.

«Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus — ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами», — зазначив Мерц.

При цьому майбутній канцлер зазначив, що низка окремих європейських держав уже постачає Україні крилаті ракети.

«Британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це в будь-якому випадку», — розповів Мерц.

За його словами, спочатку питання про постачання ракет Taurus має пройти погодження. Тоді, якщо це буде зроблено успішно, Німеччина «має взяти участь» у постачанні цих далекобійних ракет для України.

Також Мерц прокоментував роботу ЗСУ, зазначивши, що українським оборонцям «пора виходити з оборони», оскільки вони протягом трьох років «могли тільки реагувати»: тепер настав час «отримати можливість визначати частину того, що відбувається».