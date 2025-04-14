Дональд Трамп вважає Байдена та Зеленського винними у початку війни в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського та Байдена в тому, що вони «зробили жахливу роботу», яка призвела до початку війни в Україні.

Трамп опублікував пост у своїй соцмережі TruthSocial, в якому заявив, що російсько-українська війна — це війна його попередника Джо Байдена, а сам він не має до конфлікту жодного відношення.

«Я не маю жодного відношення до цієї війни, але старанно працюю, щоб зупинити смерть і руйнування. Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані, ця жахлива війна ніколи б не відбулася», — написав Трамп.

За його словами, президент України Володимир Зеленський та Джо Байден «зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цьому балагану початися».

«Було так багато способів не допустити цього. Але це у минулому. Тепер ми повинні зупинити це, і швидко», — додав президент США.

Трамп не вперше критикує Зеленського. Він уже називав його «диктатором», а також звинувачував президента України у отриманні фінансової вигоди від війни та у бажанні продовжувати воювати.