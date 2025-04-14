У російському Оренбурзі підірвали підстанцію

Невідомі підірвали підстанцію у російському Оренбурзі. Фото: Baza

Невідомі підірвали електропідстанцію в Оренбурзі — через пожежу частина жителів залишилася без світла. Про це повідомляє видання Baza.

Зазначається, що вибух у районі Сакмарської ТЕЦ стався близько 5 ранку 13 квітня. За словами місцевих, вони почули звук вибуху, після чого у мешканців довколишніх будинків відключилася електрика, а на самій підстанції почалася пожежа.

ЗМІ писали, що причиною НП стало коротке замикання, проте, за даними джерел, вибух було сплановано.

Як вважають слідчі, вночі 13 квітня невідомі проникли на територію підстанції, зламали замки та заклали вибуховий пристрій, який здетонував близько 5:10.

З місця вилучили два навісні замки та дві пластикові пляшки. За даними «Бази», порушено кримінальну справу про теракт.