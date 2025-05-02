На Донетчине изменили время комендантского часа в зависимости от расстояния до линии фронта

В Донецкой области скорректировали режим комендантского часа в зависимости от близости к зоне боевых действий. Об этом сообщили в областной военной администрации.

На территориях, удалённых от линии фронта более чем на 10 километров, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.

В населённых пунктах, расположенных ближе чем за 10 километров от фронта, ограничения вводятся с 15:00 до 11:00. Полный перечень таких населённых пунктов приведён ниже.

БАХМУТСКИЙ РАЙОН

Северская громада: г. Северск, с. Дроновка, с. Платоновка, с. Серебрянка, с. Григоровка, с. Свято-Покровское.

Соледарская громада: с. Васюковка, с. Бондарное, с. Пазено, с. Федоровка, с. Хромовка, с. Голубовка, с. Миньковка, с. Орехово-Васильевка, с. Приволье, пгт Выемка, пгт Спорное, с. Диброва, с. Липовка, с. Никифоровка, с. Федоровка Вторая.

Торецкая громада: пгт Новоспасское, пгт Щербиновка, с. Леонидовка, пгт Валентиновка, пгт Дачное, пгт Дилиевка, пгт Дружба, пгт Крымское, пгт Сухая Балка.

Звановская громада: с. Переездное, с. Звановка, с. Верхнекаменское, с. Кузьминовка.

ВОЛНОВАССКИЙ РАЙОН

Великоновоселковская громада: с. Богатырь, с. Андреевка, пгт Разлив, с. Константинополь, с. Новополь, с. Новосёлка, с. Алексеевка, с. Зелёный Кут, с. Новоукраинка, пгт Отрадное, с. Зелёное Поле.

Комарская громада: с. Привольное, с. Вольное Поле, пгт Бурлацкое, пгт Шевченко, с. Воскресенка, с. Новоочерету­ватое, с. Скудное, с. Днепроэнергия, с. Весёлое, с. Федоровка, с. Комар, пгт Перебудова, пгт Комышуваха.

КРАМАТОРСКИЙ РАЙОН

Лиманская громада: пгт Заречное, с. Торское, пгт Ямполь, с. Редкодуб, с. Карповка, с. Новомихайловка, с. Липовое, с. Катериновка, пгт Новое, с. Терны, с. Ямполовка, с. Колодези, с. Ивановка, с. Новосадовое, пгт Мирное, с. Среднее, с. Зелёная Долина, пгт Ставки.

Николаевская громада: с. Малиновка, с. Тихоновка.

Константиновская громада: все населённые пункты.

Ильиновская громада: все населённые пункты.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Покровская громада: г. Покровск, г. Родинское, с. Троянда, с. Лисовка, с. Гнатовка, с. Даченское, с. Зелёное, с. Новопавловка, с. Новоукраинка, с. Рог, с. Сухой Яр, пгт Чунышино, пгт Шевченко, с. Гришино, с. Новоелизаветовка, пгт Котляровка, пгт Надеевка, с. Нововасиловка, с. Новооленовка, с. Новотроицкое, с. Успеновка, пгт Новопустинка, с. Новоалександровка, с. Волково, с. Зверево, с. Песчаное, с. Солёное, пгт Леонтовичи, пгт Котлине, с. Богдановка, с. Ясеновое, с. Украинка, с. Троицкое, с. Серебряное, с. Преображенка, с. Ореховое, с. Новоандреевка, с. Запорожье, с. Возрождение.

Гродовская громада: с. Николаевка, с. Казачье, с. Промень, пгт Новоэкономическое, с. Балаган, с. Федоровка, с. Николаевка, с. Михайловка, с. Малиновка, с. Шевченко Первое, с. Мирное, с. Миролюбовка, с. Елизаветовка, с. Новоторецкое.

Удачненская громада: с. Молодецкое, с. Муравка, с. Новониколаевка, с. Новосергеевка, с. Сергеевка, пгт Удачное.

Мирноградская громада: г. Мирноград, с. Ровное, с. Красный Лиман.